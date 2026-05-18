Цього разу футбольну спільноту особливо привернуло прощання Антуана Грізманна з Атлетіко та Роберта Левандовського з Барселоною. Про те, як вони попрощалися зі своїми командами, розповість 24 Канал.

Як Грізманн попрощався з Атлетіко?

Він провів свій останній домашній матч за Атлетіко перед переходом до МЛС і клубу Орландо Сіті. Зустріч проти Жирони стала особливою для французького форварда, він допоміг команді здобути перемогу з рахунком 1:0, оформивши асист на Лукмана та записавши свій 100-й результативний пас у складі клубу.

Після фінального свистка Атлетіко організував емоційне прощання. Партнери по команді та тренерський штаб створили коридор пошани, а трибуни Метрополітано стоячи аплодували Грізманну.

У своїй промові футболіст подякував партнерам по команді, тренеру Дієго Сімеоне, родині та уболівальникам, а також вибачився за свій перехід до Барселони у минулому.

Я не зміг принести сюди титул чемпіона чи трофей Ліги чемпіонів, але сьогоднішня перемога значить для мене значно більше. Я збережу вашу любов на все життя,

– сказав Грізманн.

Які досягнення у Грізманна в Атлетіко?

Він став найкращим бомбардиром в історії Атлетіко, забивши 212 голів у 500 матчах за клуб у всіх турнірах, пише сайт клубу.

Після неоднозначного переходу в Барселону у 2019 році, він повернувся в Атлетіко у 2021-му, вибачившись перед вболівальниками та швидко повернувши собі статус лідера команди.

У другий період у клубі Грізманн перевершив рекорд Луїса Арагонеса (172 голи) і восени 2025 року став першим гравцем в історії клубу, який забив понад 200 м'ячів.

Разом з Атлетіко він виграв Лігу Європи УЄФА (2017/2018), Суперкубок УЄФА (2018) та Суперкубок Іспанії (2014).

Який слід залишив Левандовський у Барселоні?

У неділю, 17 травня, Барселона здобула перемогу над Реалом Бетіс із рахунком 3:1, проте головною подією на "Камп Ноу" стало прощання Левандовського з клубом. Нападник покидав поле після заміни від головного тренера Хансі Фліка під гучні овації трибун. Емоційний момент не залишив байдужим самого гравця – Левандовський не стримав сліз.

Для мене було величезною честю грати за цей клуб. Я ніколи не забуду, як ви співали моє ім'я. Барса назавжди залишиться в моєму серці,

– звернувся він до фанатів.

Прес-служба клубу відзначила завершення етапу 37-річного форварда офіційним релізом із промовистим заголовком: "Прийшов як зірка, йде як легенда".

За чотири сезони (2022 – 2026 роки) Левандовський провів 191 матч у всіх турнірах, забив 119 голів і віддав 24 результативні передачі, увійшовши до топ-15 бомбардирів Барселони за всю історію. На його рахунку 7 трофеїв: 3 титули чемпіона Іспанії, Кубок Іспанії та 3 Суперкубки Іспанії, а також індивідуальна нагорода – Трофей Пічічі у дебютному сезоні.

Після фінального свистка гравці Барселони підняли Левандовського в повітря, а потім утворили "живий коридор" на честь капітана. Президент клубу Жоан Лапорта вручив Роберту пам'ятну статуетку з гербом Барселони. Завершилося урочисте прощання колом разом із дружиною Анною та двома доньками, під час якого футболіст подякував трибунам під звуки клубного гімну.

За повідомленнями каталонських інсайдерів, Левандовський залишив "Камп Ноу" лише о 00:08, після чого ще кілька годин гуляв по газону, фотографувався та спілкувався з близькими.