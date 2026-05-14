Український страж воріт несподівано опинився поза грою напередодні чергового поєдинку Ла Ліги. До заявки Реала на матч 36-го туру потрапили 22 футболісти, повідомила пресслужба мадридського клубу.

Чому Лунін залишився поза заявкою?

Українець пропустив тренування вершкових напередодні матчу проти Алавеса через вірусну інфекцію.

Мілітао, Менді, Гюлер та Вальверде теж продовжують перебувати в лазареті, водночас відновились від пошкоджень Мбаппе, Беллінгем та Рюдігер.

Заявка Реала на матч проти Алавеса

Голкіпери: Куртуа, Фран Гонсалес, Серхіо Местре.

Захисники: Карвахаль, Алаба, Александер-Арнольд, Рауль Асенсіо, Каррерас, Фран Гарсія, Рюдігер, Жоан Мартінес.

Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Чуамені, Пітарч, Паласіос.

Нападники: Вінісіус, Мбаппе, Гонсало Гарсія, Браїм Діас, Мастантуоно, Яньєс.

Лунін у складі Реала

За повідомленням Flashscore, Андрій Лунін провів у цьому сезоні 6 матчів в Ла Лізі. Ще чотири матчі на рахунку українського голкіпера в Лізі чемпіонів.

Найбільш успішним для Луніна став сезон 2023/2024, коли він блискуче замінив травмованого Куртуа, провівши низку топових матчів у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Саме його сейви неодноразово рятували Реал у вирішальні моменти, а іспанські видання Marca та AS високо оцінювали стабільність українця.

Transfermarkt оцінює українського голкіпера у 15 мільйонів євро. Контракт Андрія Луніна з Реалом розрахований до літа 2030 року.

Цього сезону Лунін вперше вивів Реал на поле з капітанською пов'язкою у матчі Ла Ліги. Однак після фінального свистка поєдинку проти Мальорки іспанські медіа та вболівальники розкритикували гру українського голкіпера. Йому закидали невпевненість на виходах і слабку реакцію в ключових моментах.