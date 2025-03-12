Шахтер заинтересовался в приглашении легенды сборной Турции на пост главного тренера

Донецкий клуб рассматривает возможность замены главного тренера. Одним из вариантов для Шахтера было приглашение наставника Тараса Степаненко.

Донецкий Шахтер выдает неубедительные результаты в этом сезоне. "Горняки" не смогли пройти в плей-офф Лиги чемпионов и заблаговременно потерял шансы на чемпионство, отстав от Динамо на 10 баллов.

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Охотились на известного турка

Из-за этого еще зимой ходили слухи об увольнении Марино Пушича. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Ajansspor Салима Манава, Шахтер уже делал предложение другому тренеру недавно.

Зимой дончане отправили запрос турецкому специалисту Арди Турану о возможности возглавить Шахтер. Однако 38-летний турок проигнорировал его.

Сообщается, что Арда намерен завершить сезон во главе Эюпспора, где сейчас играет Тарас Степаненко. Команда сенсационно идет пятой в Суперлиге, отставая от зоны еврокубков на один балл.

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Напомним, что Туран провел яркую футбольную карьеру. Он поиграл за Галатасарай, Манисаспор, Атлетико, Барселону и Истанбул Башакшехир. Вместе с мадридцами он выигрывал Лигу Европы и выходил в финал Лиги чемпионов.

Кроме того, на его счету 100 матчей и 17 голов за национальную сборную, с которой он дошел до полуфинала Евро-2008. Сейчас же Эюпспор стал первым клубом Арды в тренерской карьере