Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер активно проводит комплектацию команды. Третьим новичком "горняков" стал 19-летний полузащитник Алиссон Сантана, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "горняков".

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Что известно о новичке "горняков" Алиссоне Сантане

Талантливый футболист подписал с Шахтером контракт, который рассчитан до 2030 года. Алиссон Сантана с успехом может сыграть на обоих флангах атаки, а при необходимости и центрфорварда. Родная позиция бразильца – правый вингер. Поэтому его можно рассматривать как замену Александру Зубкову, который перешел в Трабзонспор.

Алиссон Сантана присоединился к Шахтеру / фото "горняков"

Алиссон Сантана – воспитанник академии "Атлетико Минейро". В августе 2022 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом, а в июле 2023-го дебютировал в главной команде.

19-летний вингер сыграл за основу "гало" 42 матча (24 в чемпионате Бразилии, 6 в Копа Либертадорес, 4 в Кубке Бразилии, 8 в чемпионате Минейро), забил 3 мяча. Чемпион штата Минас-Жерайс (2024).

С января 2025 года выступает за сборную Бразилии U20 (8 матчей, 1 гол), в составе которой стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки – 2025 (U20).

По данным Transfermarkt, за переход Алиссона Шахтер заплатил Атлетико Минейро 16 миллионов евро. Однако сам портал его оценивает в 4,5 миллиона.

Зимой "горняками" стали бразильский нападающий Кауан Элиас, за которого заплатили 19 миллионов евро, и боливиец Диего Арройо (950 тысяч евро).