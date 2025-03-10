Уже более 10 лет Шахтер не проводит игры дома из-за оккупации Донецка россиянами. Как следствие, элитный стадион "Донбасс Арена" продолжает оставаться без матчей.

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Мощная поддержка ВСУ

Между тем "горняки" активно помогают Вооруженным силам Украины в войне против России. Шахтер объявил о новой акции в поддержку армии, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

Дончане начали продажу так называемого "билета на Донбасс Арену" для помощи Третьей штурмовой бригаде. В рамках сбора "Вывозим" клуб собирает деньги на приобретение бронированных машин, которые будут помогать с эвакуацией раненых воинов.

Все, кто сделает донат от 100 гривен, получит скин банковской карты от Monobank в виде уникального билета на "Донбасс Арену". Если же взнос превышает 20 тысяч гривен, то человек получит право посетить тренировку Шахтера и сделать фото с игроками.

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В свою очередь за донат от 50 тысяч можно получить приглашение на фотосессию с командой перед стартом сезона 2025-2026. Также среди всех "донатеров" будут разыграны 11 футболок Шахтера с последнего матча команды на "Донбасс Арене".

Напомним, что последний раз "горняки" выступали на домашней арене 2 мая 2024 года, когда команда Мирчи Луческу в рамках УПЛ переиграла Ильичевец. С тех пор Шахтер принимал соперников во Львове, Харькове и Киеве, а также успел выиграть 14 трофеев, в том числе шесть чемпионств.