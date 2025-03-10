Европейские страны активно поддерживают Украину с начала полномасштабной войны против России. Они помогают нашей стране как оружием, так и в гуманитарном плане.

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Заявление Дэвида Лэмми

Особенно их поддержка активизировалась после скандала между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля. С тех пор США приостановили помощь Украине, чем подтолкнули Европу к увеличению ее.

Так, важное заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Политик заявил, что правительство страны намерено разморозить средства от продажи футбольного клуба Челси.

Сумма составляет около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов или ориентировочно 3 миллиарда долларов. Эти деньги Великобритания направит на помощь Украине для закупки оружия.

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Напомним, что Челси до 2022 года принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу. Из-за санкций против России бизнесмен был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боэли, а средства за клуб были заморожены по решению суда.