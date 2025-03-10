Європейські країни активно підтримують Україну з початку повномасштабної війни проти Росії. Вони допомагають нашій країні як зброєю, так і в гуманітарному плані.

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Заява Девіда Леммі

Особливо їх підтримка активізувалась після скандалу між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським 28 лютого. З того часу США призупинили допомогу Україні, чим підштовхнули Європу до збільшення її.

Так, важливу заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Політик заявив, що уряд країни має намір розморозити кошти від продажу футбольного клубу Челсі.

Сума становить близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів або орієнтовно 3 мільярди доларів. Ці гроші Велика Британія направить на допомогу Україні для закупівлі зброї.

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Нагадаємо, що Челсі до 2022 року належав російському олігарху Роману Абрамовичу. Через санкції проти Росії бізнесмен був змушений продати клуб американському бізнесмену Тодду Боелі, а кошти за клуб були заморожені за рішенням суду.