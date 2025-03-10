Вже більше 10 років Шахтар не проводить ігри вдома через окупацію Донецька росіянами. Як наслідок, елітний стадіон "Донбас Арена" продовжує залишатися без матчів.

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Потужна підтримка ЗСУ

Тим часом "гірники" активно допомагають Збройним силам України у війні проти Росії. Шахтар оголосив про нову акцію на підтримку армії, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

Донеччани розпочали продаж так званого "квитка на Донбас Арену" задля допомоги Третій штурмовій бригаді. В межах збору "Вивозимо" клуб збирає гроші на придбання броньованих машин, що допомагатимуть з евакуацією поранених воїнів.

Всі, хто зробить донат від 100 гривень, отримає скін банківської картки від Monobank у вигляді унікального квитка на "Донбас Арену". Якщо ж внесок перевищує 20 тисяч гривень, то людина отримає право відвідати тренування Шахтаря та зробити фото з гравцями.

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У свою чергу за донат від 50 тисяч можна отримати запрошення на фотосесію з командою перед стартом сезону 2025-2026. Також серед усіх "донатерів" будуть розіграні 11 футболок Шахтаря з останнього матчу команди на "Донбас Арені".

Нагадаємо, що востаннє "гірники" виступали на домашній арені 2 травня 2024 року, коли команда МІрчі Луческу в рамках УПЛ переграла Іллічівець. З тих пір Шахтар приймав суперників у Львові, Харкові та Києві, а також встиг виграти 14 трофеїв, в тому числі шість чемпіонств.