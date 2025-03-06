Донецкий клуб уже совершил несколько трансферов этой зимой. Теперь Шахтер планирует подписать еще одного талантливого и юного бразильского легионера, сообщает 24 канал со ссылкой на Band News FM BH.

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Потенциальный новичок Шахтера

По информации источника, представители Шахтера прибыли в Бразилию. "Горняки" посетили Белу-Оризонти для переговоров с Атлетико Минейро по трансферу Алиссона.

Если трансфер состоится, то дончане заплатят бразильскому клубу за переход 19-летнего футболиста около 14,5 миллиона евро. Из которых 12 получит Атлетико Минейро.

К слову. Алиссон может играть на обоих флангах атаки, а также на позиции оттянутого форварда.

Отметим, что бразилец лишь с января 2024 года начал играть за взрослую команду Атлетико Минейро. 19-летний вингер провел на поле лишь 40 минут.

Также Алиссон сыграл в восьми матчах за сборную Бразилии U-20. На счету игрока Атлетико Минейро один гол за национальную команду.