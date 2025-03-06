Шахтер – Кривбасс 1:1

Голы: Бондаренко, 67 – Мендоза, 57

Донецкий Шахтер много очков потерял в первой части сезона. Поэтому в матче против бронзового призера УПЛ чемпион не имел права на ошибку, пишет 24 Канал.

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Ничья в пользу конкурентов Шахтера

Команда Юрия Вернидуба проиграла два подряд матча на старте второй части сезона. Криворожане пропустили пять мячей и не смогли забить ни одного гола.

В первом тайме обе команды не создали достаточно моментов, чтобы открыть счет. На перерыв соперники ушли с нулями на табло.

Спокойный темп матча сменил гол на 57-й минуте. Зимний новичок Кривбасса венесуэлец Мендоза пробежал со своей половины поля, сыграл в стеночку с Сосой и спокойно пробил Ризныка.

Шахтер отыгрался спустя 10 минут. Артем Бондаренко, который только что вышел на замену, сравнял счет во встрече.

У "горняков" было достаточно времени, чтобы вырвать победу. Однако подопечные Марино Пушича не воспользовались возможностями. Более того, Кривбасс мог забрать три балла, если бы Кожушко попал по мячу в стопроцентном моменте.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.

Видео голов матча Шахтер – Кривбасс