Шахтар – Кривбас 1:1
Голи: Бондаренко, 67 – Мендоза, 57
Донецький Шахтар багато очок втратив у першій частині сезону. Тож у матчі проти бронзового призера УПЛ чемпіон не мав права на помилку, пише 24 Канал.
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Нічия на користь конкурентів Шахтаря
Команда Юрія Вернидуба програла два поспіль матчі на старті другої частини сезону. Криворіжці пропустили п'ять м'ячів та не спромоглися забити жодного голу.
У першому таймі обидві команди не створили достатньо моментів, щоб відкрити рахунок. На перерву суперники пішли з нулями на табло.
Спокійний темп матчу змінив гол на 57-й хвилині. Зимовий новачок Кривбасу венесуелець Мендоза пробіг зі своєї половини поля, зіграв у стіночку із Сосою та спокійно пробив Різника.
Шахтар відігрався через 10 хвилин. Артем Бондаренко, який щойно вийшов на заміну, зрівняв рахунок у зустрічі.
У "гірників" було достатньо часу, щоб вирвати перемогу. Однак підопічні Маріно Пушича не скористалися можливостями. Ба більше, Кривбас міг забрати три бали, якби Кожушко влучив по м'ячу у стовідсотковому моменті.
Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию – 1:1.
Відео голів матчу Шахтар – Кривбас
- Шахтар втратив важливі два очки у боротьбі за чемпіонство. Відстань до Динамо збільшилася до 10 залікових пунктів.
- Кривбас заробив перше очко у 2025 році. Команда Вернидуба йде п'ятою з 32 балами.