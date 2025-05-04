Экс-звезда Барселоны может заменить Пушича на тренерском мостике Шахтера

Донецкий Шахтер провалил текущий сезон, не защитив чемпионский титул. Из-за неудовлетворительных результатов команды зашатался тренерский стул под Марино Пушичем.

Руководство "горняков", похоже, определилось с преемником Марино Пушича. В новом сезоне Шахтер может возглавить турецкий специалист Арда Туран, пишет 24 Канал со ссылкой на Sports Digitale.

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Шахтер начал переговоры с тренером Степаненко

По информации источника, представители дончан встретились с Тураном в Лондоне. Обе стороны близки к подписанию соглашения.

Отметим, что в нынешнем сезоне Арда Туран работает с турецким Эюпспором. Под руководством 38-летнего специалиста команда в 2024 году вышла в Суперлигу Турции. Кстати, зимой к Эюпспору присоединился экс-капитан Шахтера Тарас Степаненко.

В сезоне-2024/25 Еюпспор идет на шестом месте Суперлиги. После 32 туров команда Турана набрала 50 очков.

Справка. Во время игровой карьеры Арда Туран играл за турецкие клубы Галатасарай, Манисаспор и Истанбул Башакшехир. В испанской Ла Лиге полузащитник защищал цвета Атлетико и Барселоны.

В текущем сезоне донецкий Шахтер идет на третьем месте УПЛ. Подопечные Марино Пушича на три балла отстают от Александрии, которая идет второй, и на 10 очков от Динамо.