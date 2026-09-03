Клуб Малиновского и Батагова хочет переманить тренера Шахтера: что известно об интересе к Турану

Клуб турецкого чемпионата Трабзонспор ищет нового тренера для основной команды. Одним из кандидатов является легенда местного футбола Арда Туран.

На днях Трабзонспор покинул бывший главный тренер Фатих Текке. Одним из кандидатов на вакантную должность является Арда Туран, пишет турецкий ресурс Ajansspor.

Что известно об интересе Трабзонспора к Турану

Турецкие журналисты сообщают, что руководство клуба ведет переговоры с бывшим лидером национальной сборной этой страны, а также с тренером Эюпспора.

Президент Эртугрул Доган провел свою первую встречу с Ардой Тураном, главным тренером донецкого Шахтера. Однако сообщается, что молодому тренеру будет сложно перейти в Трабзонспор, поскольку в этом сезоне он будет выступать в Лиге чемпионов с украинской командой,

– пишет издание.

Отметим, что в главном турнире Европы Шахтер стартует уже 10 сентября. В первом туре "горняки" сразятся с чемпионом Нидерландов ПСВ. Выездной матч в Эйндховене начнется в 19:45 по киевскому времени.

Как обстоят дела у Турана в Шахтере

На старте чемпионата Украины 2026/27 команда проиграла один матч и одержала три победы в четырех матчах. Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо эксклюзивно для 24 Канала оценил перспективы "горняков" в самом престижном еврокубковом турнире.