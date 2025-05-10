Мы движемся вперед, – Туран впервые заговорил о переговорах с Шахтером

Донецкий Шахтер полностью провалил текущий сезон. "Горняки" не поднимутся выше третьего места по итогам чемпионата Украины и впервые за долгое время не сыграют в Лиге чемпионов.

Недавно появилась информация, что дончане планируют уволить Марино Пушича. Главным претендентом на замену босцийню является турецкий тренер Арда Тюран, который возглавляет Эюпспор, сообщает 24 канал.

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Реакция Турана

Арда Туран нарушил молчание относительно переговоров с донецким Шахтером. Главный тренер Эюпспора заявил, что сейчас он сконцентрирован на работе в клубе.

Также Туран подчеркнул, что он счастлив в Эюпспоре. Однако турецкий специалист отметил, что он готов рассмотреть другие вопросы после завершения текущей компании.

Я вижу и слышу эту информацию (о Шахтере – 24 канал) в прессе так же, как и вы. Я возглавляю Эюпспор, мы стараемся как можно лучше подготовиться к следующему сезону. Мы движемся вперед с будущим планом в финансовой структуре, которую определят наш президент Мурат Озкая и (вице-президент – 24 канал) Фатих Кулаксиз,

– сказал Туран для Aksam Spor.

Напомним, что Арда Туран начал работать в Эюпспоре в 2023 году. Уже в 2024 году экс-звезда Барселоны вывел клуб в элитный дивизион Турции.

В текущей кампании Эюпспор занимает шестое место в турецкой Суперлиге. Команда Арды Турана имеет в своем активе 50 пунктов после 34 сыгранных туров чемпионата.