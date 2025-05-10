Нещодавно з'явилась інформація, що донеччани планують звільнити Маріно Пушича. Головним претендентом на заміну босційню є турецький тренер Арда Тюран, який очолює Еюпспор, повідомляє 24 канал.

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Реакція Турана

Арда Туран порушив мовчання щодо перемовин із донецьким Шахтарем. Головний тренер Еюпспора заявив, що наразі він сконцентрований на роботі у клубі.

Також Туран підкреслив, що він щасливий у Еюпспорі. Проте турецький спеціаліст наголосив, що він готовий розглянути інши питання після завершення поточної компанії.

Я бачу і чую цю інформацію (про Шахтар – 24 канал) в пресі так само, як і ви. Я очолюю Еюпспор, ми намагаємося якнайкраще підготуватися до наступного сезону. Ми рухаємося вперед із майбутнім планом у фінансовій структурі, яку визначать наш президент Мурат Озкая і (віцепрезидент – 24 канал) Фатіх Кулаксіз,

– сказав Туран для Aksam Spor.

Нагадаємо, що Арда Туран почав працювати у Еюпспорі у 2023 році. Вже у 2024 році ексзірка Барселони вивів клуб у елітний дивізіон Туреччини.

У поточній кампанії Еюпспор посідає шосте місце у турецькій Суперлізі. Команда Арди Турана має у своєму активі 50 пунків після 34 зіграних турів чемпіонату.