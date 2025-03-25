Аргентина против Бразилии: смогут ли чемпионы мира без Месси одолеть Винисиуса и компанию

Две лучшие команды Южной Америки проведут очную битву в рамках квалификации на ЧМ-2026. Аргентинцы уже де-факто отобрались на турнир, тогда как у бразильцев есть определенный кризис в результатах.

В Южной Америке полным ходом идет квалификационный турнир на чемпионат мира-2026. В ночь на 26 октября состоятся игры 14 тура, центральной из них будет матч между Аргентиной и Бразилией в Буэнос-Айресе, сообщает 24 Канал.

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Дерби Южной Америки

Обе команды находятся в шаге от выхода на Мундиаль. Большая заслуга в этом обновленного формата соревнования, ведь в финальную часть турнира выходят аж 48 команд.

У Южной Америки есть аж шесть прямых путевок на 10 команд. Поэтому даже провал Бразилии на старте квалификации не повлиял на ее шансы. Команда Дориваля Жуниора выиграла лишь 6 матчей из 13-ти, но все равно держится на третьем месте.

Аргентина же уверенно лидирует в турнирной таблице и уже этой ночью может себе гарантировать проход на ЧМ. Для этого подопечным Скалони достаточно сыграть вничью с бразильцами или же дождаться потери очков от Боливии, которая будет играть дома с Уругваем.

Где смотреть. Матч Аргентина – Бразилия онлайн будет показан на ОТТ-платформе Megogo. Прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по киевскому времени.

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Поэтому неудивительно, что Аргентина является фаворитом этого принципиального поединка даже при отсутствии Лионеля Месси. Победа "альбиселесте" оценивается в 2,47, тогда как бразильцев – в 3,70.

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На ничью выставлен коэффициент 3,05. При этом эксперты ожидают малое количество голов во встрече. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет аж 2,94, тогда как на ТМ2,5 – лишь 1,78.

Фавориты на забитый мяч:

Хулиан Альварес (Аргентина) – 3,50

Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4,50

Рафинья (Бразилия) – 4,50

Джулиано Симеоне (Аргентина) – 5,00

Сантьяго Кастро (Аргентина) – 5,00

Эндрик (Бразилия) – 5,00

Бенхамин Домингес (Аргентина) – 5,00

Анхель Коррес (Аргентина) – 5,50

Родриго Гоэс (Бразилия) – 5,50

Нико Пас (Аргентина) – 5,50

Напомним, что именно Аргентина является действующим чемпионом мира. В 2022 году Лионель Месси и компания получили трофей в напряженном финале против Франции. После счета 3:3 в игровое время "альбиселесте" взяли верх в серии пенальти.