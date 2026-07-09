Оказалось, что после победного третьего гола, забитого Энцо Фернандесом, пользователи буквально начали штурмовать поисковик Google. По информации одного из менеджеров компании Ника Фокса, внимание к чемпионату мира позволило американскому технологическому гиганту превзойти самого себя.

Как победа Аргентины повлияла на показатели Google?

Никогда ранее в многолетней истории самой популярной поисковой сети мира не было зафиксировано такого количества запросов в секунду и столь большой одновременной активности, как после того, как аргентинцы героически переломили ход матча с Египтом и, уступая на 78-й минуте 0:2, сумели еще до овертаймов одержать победу и выйти в четвертьфинал.

Google не сообщил, сколько конкретно людей зашли на сайт поисковика, чтобы узнать какую-либо информацию о безумном поединке в Атланте. Компания лишь заявила, что с нетерпением ожидает решающих матчей, ведь тогда поисковых запросов может стать еще больше.

Что говорят в сети о рекорде Google из-за Аргентины?

Комментаторы в соцсетях соревнуются в остроумии по поводу того, какой же запрос оказался самым популярным среди тех сотен миллионов, которые сразу после матча начали что-то безудержно гуглить.

Некоторые намекают на судейский скандал, предлагая варианты вроде "Сколько Аргентина заплатила ФИФА?" и "Как Месси купил Кубок мира". Другие шутят, что пытались найти адрес французского рефери Франсуа Летексье, чтобы наказать его за якобы предвзятую работу в пользу Аргентины.

Третьи же считают, что все запросы вращались вокруг личности непревзойденного Лионеля Месси – аргентинец в том матче стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, а также улучшил свой собственный рекорд по голам, увеличив его до 21 результативного удара.