Виявилося, що після переможного третього голу у виконанні Енцо Фернандеса людство буквально почало брати штурмом пошуковик Google. За інформацією від одного з менеджерів компанії Ніка Фокса, увага до Мундіалю дозволила американському техногіганту перевершити самого себе.

Як перемога Аргентини вплинула на показники Google?

Ніколи раніше в багаторічній історії найбільш популярної пошукової мережі світу не було зафіксовано такої кількості запитів на секунду і настільки великої одночасної активності, як після того, як аргентинці героїчно перевернули хід матчу з Єгиптом і, поступаючись на 78-ій хвилині 0:2, зуміли ще до овертаймів здобути перемогу і вийти у чвертьфінал.

Google не повідомив, скільки конкретно людей пішли на сайт пошуковика, щоб дізнатися якусь інформацію про шалений поєдинок в Атланті. Компанія лише заявила, що з нетерпінням очікує на вирішальні матчі, адже тоді пошукових запитів може стати ще більше.

Що кажуть у мережі про рекорд Google через Аргентину?

Коментатори у соцмережах змагаються у дотепності щодо того, яким же був найбільш популярний запит у тих сотень мільйонів, які одразу після матчу почали щось нестримно гуглити.

Дехто натякає на суддівський скандал, пропонуючи варіанти на кшталт "Скільки Аргентина заплатила ФІФА?" та "Як Мессі купив Кубок світу". Інші жартують, що намагалися відшукати адресу французького рефері Франсуа Летексьє, щоб покарати його за нібито упереджену роботу на користь Аргентини.

Інші ж вважають, що усі запити крутилися навколо особи неперевершеного Ліонеля Мессі – аргентинець у тому матчі став найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу, а також поліпшив свій власний рекорд голів, збільшивши його до 21 результативного удару.