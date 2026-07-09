Скандальная победа Аргентины на чемпионате мира взорвала Google: поисковик зафиксировал рекорд

Матч между Аргентиной и Египтом на чемпионате мира по футболу стал не только одним из самых скандальных, но и привел к неожиданному рекорду. Фантастический камбэк "альбиселесте" вызвал невиданную ранее активность пользователей сети.

Оказалось, что после победного третьего гола, забитого Энцо Фернандесом, пользователи буквально начали штурмовать поисковик Google. По информации одного из менеджеров компании Ника Фокса, внимание к чемпионату мира позволило американскому технологическому гиганту превзойти самого себя.

Как победа Аргентины повлияла на показатели Google?

Никогда ранее в многолетней истории самой популярной поисковой сети мира не было зафиксировано такого количества запросов в секунду и столь большой одновременной активности, как после того, как аргентинцы героически переломили ход матча с Египтом и, уступая на 78-й минуте 0:2, сумели еще до овертаймов одержать победу и выйти в четвертьфинал.

Google не сообщил, сколько конкретно людей зашли на сайт поисковика, чтобы узнать какую-либо информацию о безумном поединке в Атланте. Компания лишь заявила, что с нетерпением ожидает решающих матчей, ведь тогда поисковых запросов может стать еще больше.

Что говорят в сети о рекорде Google из-за Аргентины?

Комментаторы в соцсетях соревнуются в остроумии по поводу того, какой же запрос оказался самым популярным среди тех сотен миллионов, которые сразу после матча начали что-то безудержно гуглить.

Некоторые намекают на судейский скандал, предлагая варианты вроде "Сколько Аргентина заплатила ФИФА?" и "Как Месси купил Кубок мира". Другие шутят, что пытались найти адрес французского рефери Франсуа Летексье, чтобы наказать его за якобы предвзятую работу в пользу Аргентины.

Третьи же считают, что все запросы вращались вокруг личности непревзойденного Лионеля Месси – аргентинец в том матче стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, а также улучшил свой собственный рекорд по голам, увеличив его до 21 результативного удара.