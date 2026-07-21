По информации TNT Sports Argentina, проведение Финалиссимы запланировано на ноябрь 2026 года. Главной ареной противостояния станет знаменитый стадион "Лусаил".

Что известно о матче Испания – Аргентина на Финалиссиме

Именно на этом стадионе четыре года назад, на ЧМ-2022, аргентинская команда завоевала свою историческую третью звезду. Теперь подопечные Лионеля Скалони получат шанс на реванш против испанцев в знакомых стенах.

Напомним, что изначально проведение Финалиссимы планировалось на март 2026 года. Однако из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке УЕФА и КОНМЕБОЛ отменили весенний матч. Пока футбольные чиновники искали компромисс, рассматривая Мадрид и Лондон, катарская сторона смогла урегулировать все организационные вопросы и вернуть матч на свою территорию.

Проведение Финалиссимы получило новый импульс после завершения недавнего чемпионата мира, где в финале встретились именно эти две сборные. Тогда драматический поединок завершился победой Испании: Ферран Торрес забил решающий гол в дополнительное время, принеся испанцам второй титул чемпионов мира в истории.

Помимо командного реванша, главная интрига встречи сосредоточена вокруг личностей. Главный вопрос заключается в том, продолжит ли легендарный капитан аргентинцев выступления за национальную команду. Его возможное решение завершить карьеру в сборной может существенно снизить медийный статус матча.

Если Месси останется в составе, мир вновь станет свидетелем его противостояния на поле с 19-летней звездой Барселоны и сборной Испании Ламином Ямалем.

В настоящее время УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовывают окончательные технические и логистические детали. Официальное подтверждение и точная дата проведения матча ожидаются в ближайшее время.