За інформацією TNT Sports Argentina, проведення Фіналіссіми заплановано на листопад 2026 року. Головною ареною протистояння стане знаменитий стадіон "Лусаїл".

Що відомо про матч Іспанія – Аргентина на Фіналіссімі

Саме на цьому стадіоні чотири роки тому, на ЧС-2022, аргентинська команда здобула свою історичну третю зірку. Тепер підопічні Ліонеля Скалоні матимуть шанс на реванш проти іспанців у знайомих стінах.

Нагадаємо, що спочатку проведення Фіналіссіми планувалося на березень 2026 року. Проте через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході УЄФА та КОНМЕБОЛ скасували весняну гру. Поки футбольні чиновники шукали компроміс, розглядаючи Мадрид та Лондон, катарська сторона змогла врегулювати всі організаційні питання та повернути матч на свою територію.

Проведення Фіналіссіми отримало новий поштовх після завершення нещодавнього чемпіонату світу, де у фіналі зустрілися саме ці дві збірні. Тоді драматичний поєдинок завершився перемогою Іспанії: Ферран Торрес забив вирішальний гол у додатковий час, принісши іспанцям другий титул чемпіонів світу в історії.

Окрім командного реваншу, головна інтрига зустрічі зосереджена навколо персоналій. Головне питання полягає в тому, чи продовжить легендарний капітан аргентинців виступи за національну команду. Його можливе рішення завершити кар'єру в збірній може суттєво знизити медійний статус поєдинку.

Якщо Мессі залишиться в складі, світ знову побачить його протистояння на полі із 19-річною зіркою Барселони та збірної Іспанії Ламіном Ямалем.

Наразі УЄФА та КОНМЕБОЛ узгоджують фінальні технічні та логістичні деталі. Офіційне підтвердження та точна дата проведення матчу очікуються найближчим часом.