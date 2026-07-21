Испания и Аргентина могут сыграть "реванш" после финала ЧМ-2026

Противостояние между действующими чемпионами Европы и Южной Америки, сборными Испании и Аргентины, вновь возвращается в футбольный календарь. Право на проведение этого масштабного матча получило правительство Катара.

По информации TNT Sports Argentina, проведение Финалиссимы запланировано на ноябрь 2026 года. Главной ареной противостояния станет знаменитый стадион "Лусаил".

Что известно о матче Испания – Аргентина на Финалиссиме

Именно на этом стадионе четыре года назад, на ЧМ-2022, аргентинская команда завоевала свою историческую третью звезду. Теперь подопечные Лионеля Скалони получат шанс на реванш против испанцев в знакомых стенах.

Напомним, что изначально проведение Финалиссимы планировалось на март 2026 года. Однако из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке УЕФА и КОНМЕБОЛ отменили весенний матч. Пока футбольные чиновники искали компромисс, рассматривая Мадрид и Лондон, катарская сторона смогла урегулировать все организационные вопросы и вернуть матч на свою территорию.

Проведение Финалиссимы получило новый импульс после завершения недавнего чемпионата мира, где в финале встретились именно эти две сборные. Тогда драматический поединок завершился победой Испании: Ферран Торрес забил решающий гол в дополнительное время, принеся испанцам второй титул чемпионов мира в истории.

¿HAY FINALISSIMA?



Cuenta @caminocristiann que desde FIFA quieren jugar SÍ O SÍ la FINALISSIMA en este 2026 y ya suena con fuerza la doble fecha de noviembre.



La opción surgió en las últimas semanas y se terminó de reflotar luego de la final del mundo que ARGENTINA… pic.twitter.com/lOXeEVgYMs – TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 20, 2026

Помимо командного реванша, главная интрига встречи сосредоточена вокруг личностей. Главный вопрос заключается в том, продолжит ли легендарный капитан аргентинцев выступления за национальную команду. Его возможное решение завершить карьеру в сборной может существенно снизить медийный статус матча.

Если Месси останется в составе, мир вновь станет свидетелем его противостояния на поле с 19-летней звездой Барселоны и сборной Испании Ламином Ямалем.

В настоящее время УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовывают окончательные технические и логистические детали. Официальное подтверждение и точная дата проведения матча ожидаются в ближайшее время.