Однако без результативных действий со стороны восьмикратного обладателя "Золотого мяча" не обошлось. Теперь Месси официально стал первым игроком в истории, у которого на чемпионатах мира двузначное количество как голов, так и голевых передач, пишет 24 Канал.

Аргентина – Швейцария 3:1

Голы: МакАллистер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндое, 67

Аргентинцы не стали откладывать дело до последнего и отличились уже в самом начале встречи. Дважды Месси подавал с углового, и дважды бил МакАллистер: после первого удара швейцарские защитники почему-то не сделали должных выводов, поэтому полузащитник "Ливерпуля" со второй попытки смог отличиться.

Для Лионеля Месси это был уже 10-й результативный пас на чемпионатах мира. Таким образом, в его активе 21+10 за все шесть выступлений на мировых первенствах в 32 матчах.

Игра после гола успокоилась, порой даже слишком. Немного оживиться удалось лишь во втором тайме – и швейцарцы отыгрались благодаря усилиям Ндое. А уже через 5 минут произошел один из ключевых эпизодов матча.

Эмболо слишком поверил в свои актерские способности, а арбитр из Португалии Пинейро сначала поверил, что против нападающего был фол, и даже выписал предупреждение Паредесу. А затем получил подсказку от видеоассистентов. Пересмотр эпизода состоялся в соответствии с протоколом о потенциальной второй желтой карточке – нововведение этого чемпионата мира. И удаление действительно произошло, а швейцарцам пришлось дальше терпеть в меньшинстве.

Даже несмотря на это преимущество, "альбиселесте" почему-то не спешили воплотить его в результат. Игра перешла в дополнительное время, и только во второй пятнадцатиминутке Аргентина наконец смогла забить. Альварес совершил шедевр, который точно войдет в подборки самых красивых голов этого чемпионата.

Гол Лаутаро за считанные секунды до финального свистка только довершил дело. 3:1 – победа Аргентины в довольно скучном матче, которая могла бы быть гораздо легче, учитывая обстоятельства.

Обзор матча Аргентина – Швейцария: смотрите видео от MEGOGO

Теперь между Месси и компанией и вторым подряд финалом "Мундиаля" стоит только одно препятствие в виде англичан. Полуфинал состоится 15 июля.