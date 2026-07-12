Проте без результативних дій з боку восьмиразового володаря Золото м'яча не минуло. Тепер Мессі офіційно перша людина в історії, у якої на чемпіонатах світу двозначна кількість як голів, так і асистів, пише 24 Канал.

Аргентина – Швейцарія 3:1

Голи: МакАллістер, 10, Альварес 112, Лаутаро Мартінес 120+1 – Ндоє, 67

Аргентинці не стали відкладати справу здобуття результату і відзначилися вже в дебюті зустрічі. Двічі Мессі подавав від кутового, і двічі бив МакАллістер: після першого удару швейцарські захисники чомусь не зробили належні висновки, тож хавбек Ліверпуля з другої спроби зміг відзначитися.

Для Ліонеля Мессі це був вже 10-ий результативний пас на Мундіалях. Таким чином в його активі 21+10 за усі шість виступів на світових першостях у 32 матчах.

Гра після голу заспокоїлась, часом аж надто. Трохи розворушитися вдалося лише у другому таймі – і швейцарці відігралися зусиллями Ндоє. А вже за 5 хвилин стався один з ключових епізодів матчу.

Емболо аж надто поклався на свої акторські здібності, а арбітр з Португалії Пінейро спершу повірив, що проти нападника був фол, і навіть виписав попередження Паредесу. А потім отримав підказку від відеоасистентів. Перегляд епізоду відбувся за протоколом потенційної другої жовтої картки – новація цього чемпіонату світу. І вилучення справді відбулося через гірчичник за симуляцію, а швейцарцям довелося далі терпіти у меншості.

Навіть попри цю перевагу, "альбіселесте" якось не поспішали її втілювати у результат. Гра перейшла в екстратайми, і тільки у другій п'ятнадцятихвилинці Аргентина нарешті змогла забити. Це Альваресу вдався шедевр, який точно увійде в підбірки найкрасивіших голів цього чемпіонату.

Гол Лаутаро за лічені секунди до свистка тільки довершив справу. 3:1 – перемога Аргентини у досить нудному матчі, яка могла б бути набагато простішою, враховуючи обставини.

Огляд матчу Аргентина – Швейцарія: дивіться відео від MEGOGO

Тепер між Мессі та компанією і другим поспіль фіналом Мундіалю стоїть тільки перепона у вигляді англійців. Півфінал відбудеться 15 липня.