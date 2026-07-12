Аргентина в большинстве дожала в дополнительное время упорную Швейцарию

Последним полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Аргентины, которой пришлось сыграть 120 минут против сильной сборной Швейцарии. Лионель Месси не смог увеличить свой голевой счет.

Однако без результативных действий со стороны восьмикратного обладателя "Золотого мяча" не обошлось. Теперь Месси официально стал первым игроком в истории, у которого на чемпионатах мира двузначное количество как голов, так и голевых передач, пишет 24 Канал.

Аргентина – Швейцария 3:1

Голы: МакАллистер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 – Ндое, 67

Аргентинцы не стали откладывать дело до последнего и отличились уже в самом начале встречи. Дважды Месси подавал с углового, и дважды бил МакАллистер: после первого удара швейцарские защитники почему-то не сделали должных выводов, поэтому полузащитник "Ливерпуля" со второй попытки смог отличиться.

Для Лионеля Месси это был уже 10-й результативный пас на чемпионатах мира. Таким образом, в его активе 21+10 за все шесть выступлений на мировых первенствах в 32 матчах.

Игра после гола успокоилась, порой даже слишком. Немного оживиться удалось лишь во втором тайме – и швейцарцы отыгрались благодаря усилиям Ндое. А уже через 5 минут произошел один из ключевых эпизодов матча.

Эмболо слишком поверил в свои актерские способности, а арбитр из Португалии Пинейро сначала поверил, что против нападающего был фол, и даже выписал предупреждение Паредесу. А затем получил подсказку от видеоассистентов. Пересмотр эпизода состоялся в соответствии с протоколом о потенциальной второй желтой карточке – нововведение этого чемпионата мира. И удаление действительно произошло, а швейцарцам пришлось дальше терпеть в меньшинстве.

Даже несмотря на это преимущество, "альбиселесте" почему-то не спешили воплотить его в результат. Игра перешла в дополнительное время, и только во второй пятнадцатиминутке Аргентина наконец смогла забить. Альварес совершил шедевр, который точно войдет в подборки самых красивых голов этого чемпионата.

Гол Лаутаро за считанные секунды до финального свистка только довершил дело. 3:1 – победа Аргентины в довольно скучном матче, которая могла бы быть гораздо легче, учитывая обстоятельства.

Обзор матча Аргентина – Швейцария: смотрите видео от MEGOGO

Теперь между Месси и компанией и вторым подряд финалом "Мундиаля" стоит только одно препятствие в виде англичан. Полуфинал состоится 15 июля.