Аргентинская футбольная ассоциация "под прицелом" ФБР: что произошло на родине Месси

Вокруг Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) назревает неприятная и потенциально коррупционная история. Правоохранительные органы уже получили первые показания.

К делу подключились Федеральное бюро расследований и прокуроры Министерства юстиции США, которые занимаются сбором показаний о финансовых операциях AFA в своей стране, пишет издание La Nación.

Что известно по делу?

По информации источника, расследование вращается вокруг того факта, что AFA проводила сотни миллионов долларов через финансовую систему США.

В настоящее время проводится проверка на предмет того, могли ли отдельные операции иметь признаки отмывания денег или банковского мошенничества. На данный момент известно имя одного свидетеля по делу. Им стал бизнесмен Гильермо Тофони, которого допрашивали около трех часов по видеосвязи.

Среди свидетелей также могут оказаться бывшие чиновники аргентинского правительства периода правления действующего президента Аргентины Хавьера Милея.

Кто может оказаться в роли обвиняемых?

Известно, что американские правоохранительные органы проверяют деятельность президента AFA Клаудио Тапии, генерального секретаря Пабло Товиггино, а также компании TourProdEnter LLC, которая управляла международными коммерческими доходами ассоциации.

В настоящее время в США проверяется законность финансовых операций на сумму 260 миллионов долларов. Они были осуществлены в период, когда в Аргентине действовали валютные ограничения и существовало несколько курсов доллара. То есть с сентября 2019 года по апрель 2025 года.