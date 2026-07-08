У справу залучене Федеральне бюро розслідувань та прокурори Міністерства юстиції США, які займаються збором свідчень щодо фінансових операцій AFA у своїй країні, пише видання La Nación.

Що відомо у справі?

За інформацією джерела, розслідування обертається навколо факту того, що AFA проводила сотні мільйонів доларів через фінансову систему США.

Наразі триває перевірка щодо того, чи могли окремі операції мати ознаки відмивання грошей чи банківського шахрайства. Наразі відомо ім’я одного свідка у справі. Ним став бізнесмен Гільєрмо Тофоні, якого допитували близько трьох годин по відеозв’язку.

Серед свідків також можуть бути колишні чиновники аргентинського уряду періоду правління чинного президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Хто може постати у ролі обвинувачених?

Відомо, що американські правоохоронці перевіряють діяльність президента AFA Клаудіо Тапії, генерального секретаря Пабло Товіггіно, а також компанії TourProdEnter LLC, яка адмініструвала міжнародні комерційні доходи асоціації.

Наразі у США перевіряють чистоту фінансових операцій на суму у 260 мільйонів доларів. Їх було здійснено у період коли в Аргентині діяли валютні обмеження та існувало кілька курсів долара. Тобто, з вересня 2019-го по квітень 2025 року.