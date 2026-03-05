Подарил кольцо за 3 миллиона долларов: бизнесмен из Бразилии сделал предложение первой ракетке мира

Первая ракетка мира Арина Сабаленко объявила о помолвке. Ее избранник, бизнесмен Георгиос Франгулис, подарил кольцо с бриллиантом, стоимость которого может достигать 3 миллионов долларов.

Личная жизнь одной из самых известных теннисисток планеты оказалась в центре внимания мировых медиа. Звездная спортсменка поделилась романтическим видео признания в любви на своей странице в инстаграме.

Как все произошло?

Первая ракетка мира Арина Сабаленко сообщила о помолвке с бразильским предпринимателем Георгиос Франгулис. Пара опубликовала видео в соцсетях, на котором бизнесмен делает предложение руки и сердца.

Предложение состоялось 3 марта 2026 года у бассейна, украшенного свечами и лепестками роз. В подписи к видео влюбленные написали: "Ты и я, навсегда".

По информации Спорт Oboz, отношения между теннисисткой и предпринимателем начались весной 2024 года после того, как его компания стала одним из партнеров спортсменки.

Кольцо за 3 миллиона долларов

Особое внимание привлекло помолвочное кольцо, которое Франгулис подарил своей избраннице. Украшение создано по индивидуальному дизайну и имеет большой овальный бриллиант весом более 12 карат.

Ювелиры оценивают только центральный камень в 500–800 тысяч долларов, а общая стоимость изделия вместе с платиновой оправой и изумрудами может достигать около 3 миллионов долларов.

Сам Георгиос Франгулис является основателем и генеральным директором компании Oakberry, развивающей международную сеть заведений с более чем сотнями точек в разных странах мира. Его состояние оценивается примерно в 75–100 миллионов долларов.

Что известно об Арине Сабаленко?