Белорусская теннисистка по-прежнему занимает первую строчку мирового рейтинга, однако последние результаты вызывают всё больше вопросов. Особенно после неудачи на престижном турнире в Берлине накануне Уимблдона, сообщает 24 Канал.

Смотрите также: Свитолина стала лишь 12-й теннисисткой в истории, которой удалось добиться уникального достижения

Какой антирекорд установила белоруска?

По информации статистического портала OptaAce, Арина Сабаленко стала первой теннисисткой в статусе лидера рейтинга WTA за долгое время, которая на двух турнирах подряд проиграла решающий сет со счётом 0:6. Именно это достижение эксперты уже назвали одним из самых неприятных статистических показателей для действующей первой ракетки мира.

Сначала белоруска потерпела болезненное поражение на "Ролан Гаррос", а затем повторила антирекорд на турнире WTA 500 в Берлине. В полуфинале немецкого турнира она уступила американке Джессике Пегули, проиграв третий сет "под ноль" – 0:6.

Тревожный сигнал перед Уимблдоном

Особенно досадно для Сабаленко то, что перед поражением от Пегулы она демонстрировала характер и даже спасла почти проигранный матч против молодой чешки Николы Бартунковой. Тогда первая ракетка мира уступала 2:6, 0:4, но сумела совершить невероятный камбэк и вырвать путевку в полуфинал.

Впрочем, нестабильность в решающих сетах может стать серьёзной проблемой накануне Уимблдона. Хотя Сабаленко остаётся главной звездой женского тура, последние результаты свидетельствуют о том, что её доминирование уже не выглядит таким бесспорным, как ещё несколько месяцев назад. А соперницы получили дополнительный повод поверить, что лидера рейтинга можно победить даже на крупнейших турнирах сезона.