Состояние Свитолиной,, заработанное на корте, превысило знаковое число,, которое свидетельствует о пребывании в элите мирового тенниса за всю его историю,, сообщает 24 Канал.

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Сколько заработала Элина Свитолина?

Дойдя до стадии 1/4 финала на грунтовом мейджоре и проиграв там Марте Костюк, Элина Свитолина все равно пополнила свой личный бюджет немалой суммой – 470 тысяч евро.

Таким образом, общий заработок Свитолиной за профессиональную карьеру превысил отметку в 30 миллионов долларов. Элина стала лишь 12-й теннисисткой в истории, которая смогла превысить эту сумму.

Кто заработал больше всех в истории женского тенниса?

В рейтинге учитываются только призовые до налогообложения. Лидером всех времен остается Серена Уильямс, которая недавно официально возобновила выступления на турнирах WTA – почти 95 миллионов долларов. На втором месте бесполовая белоруска Арина Соболенко с почти 50 миллионами долларов на счетах. А замыкает тройку лидеров представительница Польши Ига Свёнтек.