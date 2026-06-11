Статки Світоліної, зароблені на корті, перевищили знакове число, яке свідчить про перебування в еліті світового тенісу за всю його історію, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Костюк обіграла Світоліну і вийшла у дебютний півфінал на Ролан Гаррос

Скільки заробила Еліна Світоліна?

Досягнувши стадії 1/4 фіналу на ґрунтовому мейджорі і програвши там Марті Костюк, Еліна Світоліна усе одно поповнила свій особистий бюджет чималою сумою – 470 тисяч євро.

Таким чином загальний заробіток Світоліної за професійну кар'єру перетнув позначку у 30 мільйонів доларів. Еліна стала лише 12-ою тенісисткою в історії, яка змогла перевищити цю суму.

Хто заробив найбільше в історії жіночого тенісу?

У рейтингу враховуються лише призові до оподаткування. Лідеркою усіх часів залишається Серена Вільямс, яка нещодавно офіційно відновила виступи на турнірах WTA – майже 95 мільйонів доларів. На другому місці безпрапорна білоруска Аріна Соболенко з майже 50 мільйонами доларів на рахунках. А замикає чільну трійку представниця Польщі Іга Свьонтек.