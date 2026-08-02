Первая ракетка мира опубликовала в инстаграме видео со своим новым образом, представив экипировку для заключительного турнира "Большого шлема" сезона. Необычный дизайн мгновенно вызвал оживленные обсуждения среди болельщиков, передает 24 Канал.

Что не понравилось фанатам

"Нейтральная" теннисистка из Беларуси Арина Сабаленко продемонстрировала платье, в котором планирует выступать на US Open. Видео с новым комплектом спортсменка опубликовала в соцсетях, однако реакция аудитории оказалась совсем не такой, на какую, вероятно, рассчитывали она и Nike.

Особенностью экипировки стали большие сетчатые вставки, выполненные по новой технологии Radical AirFlow. В компании объясняют, что такое решение призвано улучшить вентиляцию и сделать форму более комфортной во время матчей в жарких условиях.

Впрочем, пользователи соцсетей больше обратили внимание на внешний вид платья, чем на его функциональность. Из-за необычного кроя новый образ Сабаленки быстро стал поводом для шуток и мемов.

Самые яркие реакции в сети

В комментариях под постами и на спортивных страницах болельщики не скрывали разочарования дизайном. Многие считают, что Nike на этот раз серьезно промахнулась с концепцией.

Среди самых популярных реакций были такие:

"Пожалуй, это один из худших теннисных комплектов, которые я когда-либо видел".

"Комплект Сабаленки выглядит просто как мешок для картошки".

"К ее форме на Ролан Гаррос просто пришили рыболовную сеть – и на этом закончили".

Напомним, после провала на Уимблдоне в этом году Арина Сабаленка заявила, что хочет "напиться до потери сознания" и забыть о теннисе.