Перша ракетка світу опублікувала відео зі своїм новим образом в інстаграмі, презентувавши екіпірування для заключного турніру Великого шолома сезону. Незвичний дизайн миттєво викликав жваве обговорення серед уболівальників, передає 24 Канал.

Що не сподобалося фанатам

"Нейтральна" тенісистка з Білорусі Аріна Сабалєнка продемонструвала сукню, в якій планує виступати на US Open. Відео з новим комплектом спортсменка опублікувала в соцмережах, однак реакція аудиторії виявилася зовсім не такою, на яку, ймовірно, розраховували вона та Nike.

Особливістю екіпірування стали великі сітчасті вставки, виконані за новою технологією Radical AirFlow. У компанії пояснюють, що таке рішення покликане покращити вентиляцію та зробити форму комфортнішою під час матчів у спекотних умовах.

Втім, користувачі соцмереж більше звернули увагу на зовнішній вигляд сукні, ніж на її функціональність. Через незвичний крій новий образ Сабалєнки швидко став приводом для жартів і мемів.

Найяскравіші реакції мережі

У коментарях під дописами та на спортивних сторінках уболівальники не приховували розчарування дизайном. Багато хто вважає, що Nike цього разу серйозно помилився з концепцією.

Серед найпопулярніших реакцій були такі:

"Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив".

"Комплект Сабалєнки виглядає просто як мішок для картоплі".

"До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили".

Нагадаємо, після провалу на цьогорічному Вімблдоні Аріна Сабалєнка заявила, що хоче "напитися до втрати свідомості" і забути про теніс.