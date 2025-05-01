"Нейтральная" первая ракетка мира объяснила скандальный поступок в игре против Костюк

В среду, 30 апреля, в Мадриде состоялись четвертьфиналы престижного турнира WTA 1000. В одном из матчей Марта Костюк встречалась с "нейтральной" Ариной Сабаленко из Беларуси.

К сожалению, украинская теннисистка уступила первой ракетке мира и завершила выступления на "тысячнике". Однако игра запомнилась скандальным поступком Сабаленки, сообщает 24 канал.

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Что сделала Сабаленка

Арина Сабаленка проигрывала во втором сете и во время тай-брейка попросила судью приостановить игру из-за того, что начался дождь. Однако белорусская теннисистка получила отказ, ведь дождь был не сильным.

Впоследствии "нейтральная" спортсменка выполнила неудачную подачу. После чего Сабаленка по собственному желанию пошла на скамейку и сложила ракетку в сумку. Благодаря паузе теннисистка снова выполняла первую подачу.

Арина Сабаленка самовольно села на скамейку: смотрите видео

На пресс-конференции после игры Арина Сабаленка объяснила, почему полная решила прервала противостояние. По словам, "нейтральной" теннисистки, она не хотела совершить двойную ошибку.

Сабаленка заявила, что под дождем невозможно было подавать, ведь вода заливала глаза. После первой подачи она поняла, что не может продолжать играть.

Я знала, что если продолжу, то точно сделаю двойную ошибку, а мне этого не хотелось. Поэтому я решила, что играть дальше нельзя. И рада, что сделала это,

– приводит слова Сабаленки ВТУ.

Напомним, что сегодня 1 мая Арина Сабаленка сыграет против Элины Свитолиной в полуфинале "тысячника" в Мадриде. Ориентировочное начало матча в 22:30 по киевскому времени.