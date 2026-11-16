Соболенко, которая обматерила украинцев, хотят строго наказать

"Нейтральная" белоруска Арина Соболенко в своем заключительном матче года против Элины Свитолиной отличилась позорным поступком. Сторонница диктаторских режимов нецензурно высказалась об украинцах.

Теннисный обозреватель и журналист Джон Вертхайм в сети X объяснил, какое наказание ждет Соболенко за недостойное поведение. Теперь слово за Женской теннисной ассоциацией WTA.

Что нарушила Соболенко, ругаясь на украинцев

По словам американца, дисциплинарные органы не просто имеют право, а обязаны применить штрафные санкции к белоруске, ведь кодекс поведения игроков предусматривает наказание не только за оскорбление соперников и официальных лиц, но и за непристойные высказывания в адрес болельщиков.

Вертхайм убежден, что со стороны WTA было бы максимально правильно не только оштрафовать Соболенко на предусмотренную правилами сумму, но и направить эти деньги в украинский благотворительный фонд.

Как объяснила свои действия Соболенко

Подруга белорусского диктатора Лукашенко фактически сама признала свою вину, когда опубликовала в соцсетях пост с пояснениями по поводу ругательств.

Там она утверждала, что не оскорбляла Элину Свитолину и даже пожелала украинке успехов в продолжении борьбы на Итоговом турнире.

В свою очередь, Соболенко якобы довели до эмоционального срыва болельщики с украинской символикой, которые слишком бурно реагировали на каждую ее ошибку. В то же время она признала, что должна была "выразить свое разочарование иным способом" и извинилась перед теми, кого обидела.

Для Арины Соболенко это уже не первые обвинения в неуважении к соперницам и зрителям: практически каждый проигранный ею матч сопровождается нецензурной бранью на русском языке и разбитыми ракетками.