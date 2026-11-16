Соболенко, яка облаяла українців, хочуть жорстко покарати

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Тенісний оглядач та журналіст Джон Вертгайм у мережі X пояснив, яке покарання чекатиме на Соболенко за негідну поведінку. Тепер слово за жіночою тенісною асоціацією WTA.

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Що порушила Соболенко, лаючись на українців

За словами американця, дисциплінарні органи не просто мають право, а зобов'язані застосувати штрафні санкції до білоруски, адже кодекс поведінки гравців передбачає покарання не лише за образу суперників та офіційних осіб, але й за непристойні висловлювання на адресу вболівальників.

Вертгайм переконаний, що з боку WTA було б максимально правильно не лише оштрафувати Соболенко на передбачену правилами суму, але й спрямувати ці гроші в український благодійний фонд.

Як пояснила свої дії Соболенко

Подруга білоруського диктатора Лукашенка фактично сама визнала свою провину, коли оприлюднила у соцмережах пост-пояснення щодо лайки.

Там вона стверджувала, що не ображала Еліну Світоліну і навіть побажала українці успіху у продовженні боротьби на Підсумковому турнірі.

Натомість Соболенко нібито довели до емоційного зриву вболівальники з українською символікою, які надто бурхливо реагували на кожну її помилку. Водночас вона визнала, що мала б "висловити своє розчарування в інший спосіб" і вибачилась перед тими, кого образила.

Для Аріни Соболенко це вже не перші звинувачення у неповазі до суперниць та глядачів: практично кожен програшний для неї матч супроводжується нецензурною лайкою російською мовою та зламаними ракетками.