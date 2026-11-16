Соболенко, которая обматерила украинцев, хотят строго наказать

Adv

Теннисный обозреватель и журналист Джон Вертхайм в сети X объяснил, какое наказание ждет Соболенко за недостойное поведение. Теперь слово за Женской теннисной ассоциацией WTA.

популярные видео

Что нарушила Соболенко, ругаясь на украинцев

По словам американца, дисциплинарные органы не просто имеют право, а обязаны применить штрафные санкции к белоруске, ведь кодекс поведения игроков предусматривает наказание не только за оскорбление соперников и официальных лиц, но и за непристойные высказывания в адрес болельщиков.

Вертхайм убежден, что со стороны WTA было бы максимально правильно не только оштрафовать Соболенко на предусмотренную правилами сумму, но и направить эти деньги в украинский благотворительный фонд.

Как объяснила свои действия Соболенко

Подруга белорусского диктатора Лукашенко фактически сама признала свою вину, когда опубликовала в соцсетях пост с пояснениями по поводу ругательств.

Там она утверждала, что не оскорбляла Элину Свитолину и даже пожелала украинке успехов в продолжении борьбы на Итоговом турнире.

В свою очередь, Соболенко якобы довели до эмоционального срыва болельщики с украинской символикой, которые слишком бурно реагировали на каждую ее ошибку. В то же время она признала, что должна была "выразить свое разочарование иным способом" и извинилась перед теми, кого обидела.

Для Арины Соболенко это уже не первые обвинения в неуважении к соперницам и зрителям: практически каждый проигранный ею матч сопровождается нецензурной бранью на русском языке и разбитыми ракетками.