Фанатка Лукашенко Соболенко стала амбассадором бренда Gucci
- Gucci подписал партнерское соглашение с теннисисткой Ариной Соболенко, которая будет лицом рекламной кампании бренда.
- Сделка вызвала возмущение из-за политических взглядов Соболенко и ее лояльности к российским и белорусским властям.
Модный дом Gucci решил подписать партнерское соглашение с теннисисткой Ариной Соболенко, известной своим лояльным отношением к российским и белорусским властям. Первая ракетка мира никогда не осуждала войну в Украине.
Теперь Соболенко станет лицом рекламной кампании многомиллионного бренда. Первое промо уже появилось в инстаграме Gucci.
Как Соболенко отметила партнерство с Gucci?
В соцсетях производителя дизайнерской одежды и аксессуаров обнародовано видео, на котором Арина Соболенко играет на корте в длинном шелковом балахоне с меховой обивкой, пишет Free Press Journal.
Многие пользователи сети сравнили этот образ с советской певицей Аллой Пугачевой. Оказалось, что это вовсе не шутка: наряд Соболенко относится к коллекции Primadonna, при разработке которой Gucci вдохновлялись сценическими костюмами Пугачевой.
Как прокомментировали сделку Соболенко с Gucci?
В комментариях немало возмущаются, что Gucci выбрали своим амбассадором спортсменку, которая сознательно игнорирует нарушения прав человека в собственной стране, дружит с диктаторами, замалчивает преступления режима Александра Лукашенко и на прямые вопросы о войне в Украине отвечает стандартными отговорками о "поддержке мира".
Какие скандалы сопровождали Соболенко?
Украинка Александра Олейникова на Australian Open заявила, что Соболенко и другим россиянам и белорусам надо запретить участвовать в турнирах. В ответ на это первая ракетка заявила, что "сделала бы что-то, если бы могла что-то изменить".
В прошлом году на турнире в Берлине Соболенко устроила истерику из-за остановки матча, обвинив организаторов в предвзятости.