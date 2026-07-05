Белорусская теннисистка, известная своими симпатиями к диктатору Лукашенко, выбыла из турнира серии Grand Slam на стадии четвертого круга. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как завершился матч Соболенко – Осака?

Соперницей лидера мирового рейтинга в 1/8 финала стала бывшая первая ракетка мира, посеянная под 14-м номером на турнире, японка Наоми Осака.

Арина Соболенко – Наоми Осака – 0:2 (2:6, 6:7)

Уже в первом сете Наоми Осака выиграла геймы на подаче соперницы – 6:2. В следующем сете белорусская "нейтральная" теннисистка уже гораздо стабильнее играла при вводе мяча в игру, поэтому дело дошло до тай-брейка.

Сильнее в решающем, 13-м, гейме второго сета оказалась представительница Японии – 7:6 Осака.

Конец матча Соболенко – Осака: смотрите видео

Наоми Осака имеет в своем активе по два титула на Australian Open и US Open, но на Уимблдоне Осака демонстрирует более скромные результаты. Это ее первый четвертьфинал на турнире в пригороде Лондона.

Наоми Осака: что дальше?

На стадии четвертьфинала Осака встретится с чешкой Каролиной Муховой. Матч состоится во вторник, 7 июля.

Отметим, что ни Наоми, ни Каролина не станут соперницами нашей Марты Костюк вплоть до финала. Поскольку украинка находится в другой половине сетки.