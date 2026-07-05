Білоруська тенісистка, відома симпатіями до диктатора Лукашенка, покинула турнір серії Grand Slam на стадії четвертого кола. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як завершився матч Соболенко – Осака?

Суперницею лідерки світового рейтингу в 1/8 фіналу була колишня перша ракетка світу посіяна під 14-м номером на турнірі японка Наомі Осака.

Аріна Соболенко – Наомі Осака – 0:2 (2:6, 6:7)

Уже у першому сеті Наомі Осака вічі виграла гейми на подачі суперниці – 6:2. У наступній партії білоруська "нейтральна" тенісистка уже набагато стабільніше грала під час введення м’яча у гру, тому справа дійшла до тай-брейку.

Сильнішою у вирішальному, 13-му, геймі другого сеті була представниця Японії – 7:6 Осака.

Кінець матчу Соболенко – Осака: дивіться відео

Наомі Осака має у власному активі по два титули на Austalian Open та US Open, але на Вімблдоні Осака демонструє скромніші результати. Це її перший чвертьфінал на турнірі у передмісті Лондона.

Наомі Осака: що далі?

На стадії чвертьфіналу Осака зіштовхнеться з чешкою Кароліною Муховою. Матч відбудеться у вівторок, 7 липня.

Зазначимо, що ні Наомі, ні Кароліна не стануть суперницею нашої Марти Костюк аж до фіналу. Оскільки українка перебуває в іншій половині сітки.