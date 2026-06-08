Швед, которому принадлежит абсолютный мировой рекорд, на этот раз даже не покорил шестиметровую отметку. Это поражение стало для Мондо первым за почти три года, пишет 24 Канал.

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Как завершился этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме?

Дюплантис подходил к своему домашнему этапу абсолютным фаворитом и сначала оправдывал этот статус: взял высоты 5,60 и 5,80 с первых попыток. А дальше внезапно произошел провал.

Планку, установленную на 6 метров, Мондо дважды сбил, после чего сразу перенес последнюю попытку на 6,05. Но и здесь шведа ждала неудача. Его финальный результат 5,80 оказался хуже, чем у австралийца Кертиса Маршалла, который смог прыгнуть на 5,90 с третьей попытки.

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Таким образом Маршалл впервые с 2016 года финишировал в прокотоле выше Дюплантиса. В целом это его первая победа в Бриллиантовой лиге, да еще и с личным рекордом.

Какую рекордную серию прервал Дюплантис?

Начиная с июля 2023 года, Арман Дюплатис не знал себе равных в секторе прыжков с шестом. Мондо выиграл 40 подряд стартов, на которые был заявлен, включая Олимпийские игры-2024 в Париже.

Дюплантис является обладателем 15 мировых рекордов, последний из которых был установлен 12 марта этого года на турнире Mondo Classic в шведском городе Уппсала. На соревнованиях, названных в его честь, спортсмен прыгнул на 6 метров и 31 сантиметр.