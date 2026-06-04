Чемпион мира в помещении объяснил, что его возвращение в сектор откладывается. Пока не гарантирован даже приезд Дорощука в Доху через две недели, пишет Суспільне Спорт.
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Что произошло с Олегом Дорощуком перед стартом в Риме?
Этап престижной легкоатлетической серии соревнований Бриллиантовая лига в Риме должен был стать для Олега Дорощука первым официальным турниром после того, как в марте украинец одержал историческую победу на чемпионате мира в Торуни.
Но нашему соотечественнику пришлось сняться с сектора буквально за десяток часов до соревновательного дня. Как объяснил сам Дорощук, причиной стало небольшое повреждение, от которого он сейчас восстанавливается.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Где Олег Дорощук планирует выступить дальше?
Теперь взгляд прыгуна направлен уже на этап в катарской Дохе, который состоится 19 июня. Хотя уверенности в том, что до этой даты спортсмену удастся решить все свои вопросы с функциональной формой, нет.
После Дохи ждать этап Бриллиантовой лиги, в программу которого будут входить прыжки в высоту, придется вплоть до 20 июля, это будут соревнования в Монако.
Какой сейчас лучший результат Олега Дорощука?
Личный рекорд украинца составляет 2,34 метра, его он продемонстрировал в прошлом году на чемпионате Европы в помещении.
На мировом первенстве для получения золота хватило и планки на высоте 2 метра 30 сантиметров.