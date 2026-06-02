Неприятный инцидент произошел накануне престижного международного турнира. Несмотря на плохое самочувствие, украинская легкоатлетка все же готовится выйти на старт и поделилась подробностями того, что пережила, передает 24 Канал.

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Что случилось с Левченко?

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко на своей странице в инстаграме сообщила о проблемах со здоровьем перед международным турниром в Финляндии.

По словам легкоатлетки, она отравилась накануне старта соревнований. Левченко опубликовала фото и рассказала, что пережила непростой период из-за ухудшения самочувствия.

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То, что я называла "акклиматизацией", оказалось отравлением. Поскольку старты были запланированы заранее, буду работать с тем, что есть. Плюсы – я худая. Минусы – где силы? Божий план иногда сложнее, чем мы можем себе представить,

– отметила легкоатлетка.

Подготовка к соревнованиям

Левченко призналась, что подготовка к турниру оказалась далеко не идеальной из-за проблем со здоровьем. В то же время она поблагодарила за поддержку, которую получила во время пребывания в Финляндии. Соревнования в городе Турку состоятся 3 июня.

Украинская спортсменка продолжает выступления на международной арене после непростого периода в карьере. Болельщики уже засыпали легкоатлетку словами поддержки и пожеланиями скорейшего восстановления после отравления.

На недавнем этапе Бриллиантовой лиги в Марокко легкоатлетка стала четвертой – победила на этих соревнованиях другая украинка Ярослава Магучих.

В прошлом сезоне Юлия Левченко установила свой лучший результат за последние 5 лет, покорив планку на высоте 2,00 м.