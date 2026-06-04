Чемпіон світу у приміщенні пояснив, що його повернення у сектор відкладається. Наразі не гарантований навіть приїзд Дорощука у Доху через два тижні, пише Суспільне Спорт.

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Що сталося з Олегом Дорощуком перед стартом у Римі?

Етап найпрестижнішої легкоатлетичної серії змагань Діамантова ліга у Римі мав стати для Олега Дорощука першим офіційним турніром після того, як у березні українець здобув історичну перемогу на чемпіонаті світу у Торуні.

Але нашому співвітчизнику довелося знятися з сектору буквально за десяток годин до змагального дня. Як пояснив сам Дорощук, причиною стало невелике ушкодження, від якого він наразі відновлюється.

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Де Олег Дорощук планує виступити далі?

Тепер погляд стрибуна спрямований вже на етап у катарській Досі, який відбудеться 19 червня. Хоча впевненості у тому, що до цієї дати спортсмену вдасться вирішити усі свої питання з функціональною формою, немає.

Після Дохи чекати на етап Діамантової ліги, до програми якого входитимуть стрибки у висоту, доведеться аж до 20 липня, це будуть змагання у Монако.

Який зараз найкращий результат Олега Дорощука?

Особистий рекорд українця складає 2,34 метра, його він продемонстрував минулоріч на чемпіонаті Європи у приміщенні.

На світовій першості для здобуття золота вистачило і планки на висоті 2 метри 30 сантиметрів.