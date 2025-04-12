Зинченко впервые за месяц сыграл за Арсенал: лондонцы провалили матч АПЛ после разгрома Реала

На этой неделе Арсенал сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Реал со счетом 3:0. Однако дела команды на внутренней арене идут не так хорошо.

Арсенал – Брентфорд 1:1

Голы: Партей, 61 – Висса, 74.

В эти выходные в чемпионате Англии проходят матчи 32 тура АПЛ. На вечер субботы было вынесено лондонское дерби, в котором Арсенал принимал Брентфорд, сообщает 24 Канал.

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Очередная осечка "канониров"

За каждую из команд выступают украинцы, поэтому к игре было приковано особое внимание от наших фанатов. Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных Брентфорда. А вот Александр Зинченко попал в основу Арсенала.

Это был первый выход украинца в составе "канониров" за последний месяц. Хозяева ожидаемо владели инициативой, но забить смогли лишь после перерыва. Кипер Райя разогнал прекрасную контратаку, Райс вывел на ударную позицию Партея и тот с острого угла забил мяч.

Впрочем после этого мяча Брентфорд перехватил инициативу и смог в конце концов вырвать ничью. После подачи с фланга Коллинз сбросил на Висса и тот с разворота поразил ворота соперника.

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Зинченко провел на поле 62 минуты и запомнился одним неточным ударом. Ярмолюк же вышел на поле на 69-ой минуте и успел получить предупреждение.

Этот результат окончательно развеял надежды Арсенала возобновить чемпионскую интригу. За шесть туров до финиша АПЛ "канониры" отстают от Ливерпуля на 10 очков, при этом мерсисайдцы еще и имеют встречу в запасе.