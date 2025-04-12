Арсенал – Брентфорд 1:1

Голи: Партей, 61 – Вісса, 74.

Цими вихідними в чемпіонаті Англії проходять матчі 32 туру АПЛ. На вечір суботи було винесене лондонське дербі, в якому Арсенал приймав Брентфорд, повідомляє 24 Канал.

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Чергова осічка "канонірів"

За кожну із команд виступають українці, тому до гри була прикута особлива увага від наших фанатів. Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасник Брентфорда. А ось Олександр Зінченко потрапив в основу Арсеналу.

Це був перший вихід українця у складі "канонірів" за останній місяць. Господарі очікувано володіли ініціативою, але забити змогли лише після перерви. Кіпер Райя розігнав прекрасну контратаку, Райс вивів на ударну позицію Партея і той з гострого кута забив м'яч.

Втім після цього м'яча Брентфорд перехопив ініціативу та зміг зрештою вирвати нічию. Після подачі з флангу Коллінз скинув на Вісса і той з розвороту вразив ворота суперника.

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Зінченко провів на полі 62 хвилини та запам'ятався одним неточним ударом. Ярмолюк же вийшов на поле на 69-ій хвилині та встиг отримати попередження.

Цей результат остаточно розвіяв надії Арсеналу відновити чемпіонську інтригу. За шість турів до фінішу АПЛ "каноніри" відстають від Ліверпуля на 10 очок, при цьому мерсисайдці ще й мають зустріч в запасі.