Зинченко попытается огорчить клуб Мудрика: прогноз на лондонское дерби Арсенал – Челси в АПЛ

Уже 15 марта стартует 29-й тур Английской Премьер-лиги по футболу сезона-2024/2025. Центральным матчем уикенда станет лондонская битва Арсенал – Челси.

Поединок Арсенал – Челси состоится в воскресенье, 16 марта, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Лондонская битва

Это будет встреча двух команд из верхней части турнирной таблицы АПЛ. Арсенал после 28-ми туров идет вторым, набрав 55 баллов. Зато "аристократы" с 49 пунктами идут на четвертом месте. Если Челси одержит победу, то будет иметь все шансы обогнать третий Ноттингем, если "красно-белые" проиграют в этом туре Ипсвичу.

Оба лондонские клубы провели на этой неделе свои матчи стадии 1/8 финала в еврокубках. Команда Микеля Артеты расписала боевую ничью с ПСВ 2:2, но благодаря разгромной победе 1:7 в первом поединке вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Там "канониры" встретятся с мадридским Реалом.

К слову. Один из двух голов Арсенала в ворота ПСВ забил Александр Зинченко.

Челси 13 марта минимально обыграло дома Копенгаген 1:0. А по сумме двух матчей 3:1 в пользу лондонцев.

Следующая встреча Арсенала и Челси будет для клубов 207-й в истории лондонского очного противостояния. "Канониры" владеют преимуществом по количеству побед – 83 против 63-х у "синих". Еще 60 матчей сводились вничью. Эти английские гранды любят играть в мировую.

Прогноз Favbet

Арсенал – фаворит данного лондонского противостояния по версии Favbet. Победа "канониров" оценена в 1,83. Зато на победу Челси дают 4,50. Мировая, которая не является редким результатом в матчах Арсенала и Челси, оценена в 3,70.

Тотал голов больше 2,5 – 1,92. Вероятно, что оба клуба порадуют нас голами: да – 1,83, нет – 1,97.

Первыми счет в поединке могут открыть хозяева поля – 1,61. А на первый гол во встрече от гостей – 2,73.

Не исключено, что первая часть матча закончится ничьей 2,29, а вот чуточку хуже оценена победа Арсенала по итогам первой 45-минутки – 2,41.

Тотал карточек в матче стартует от 4,5 – 1,60.