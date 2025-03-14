Поєдинок Арсенал – Челсі відбудеться у неділю, 16 березня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Початок матчу – о 15:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Лондонська битва

Це буде зустріч двох команд із верхньої частини турнірної таблиці АПЛ. Арсенал після 28-ми турів йде другим, набравши 55 балів. Натомість "аристократи" із 49 пунктами йдуть на четвертому місці. Якщо Челсі здобуде перемогу, то матиме усі шанси обігнати третій Ноттінгем, якщо "червоно-білі" програють у цьому турі Іпсвічу.

Обидва лондонські клуби провели на цьому тижні свої матчі стадії 1/8 фіналу у єврокубках. Команда Мікеля Артети розписала бойову нічию із ПСВ 2:2, але завдяки розгромній перемозі 1:7 у першому поєдинку вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Там "каноніри" зустрінуться із мадридським Реалом.

До слова. Один із двох голів Арсенала у ворота ПСВ забив Олександр Зінченко.

Челсі 13 березня мінімально обіграло вдома Копенгаген 1:0. А за сумою двох матчів 3:1 на користь лондонців.

Наступна зустріч Арсенала та Челсі буде для клубів 207-ю в історії лондонського очного протистояння. "Каноніри" володіють перевагою за кількістю перемог – 83 проти 63-х у "синіх". Ще 60 матчів зводились внічию. Ці англійські гранди полюбляють грати у мирову.

Прогноз Favbet

Арсенал – фаворит даного лондонського протистояння за версією Favbet. Перемога "канонірів" оцінена в 1,83. Натомість на звитягу Челсі дають 4,50. Мирова, яка не є рідкісним результатом у матчах Арсенала та Челсі, оцінена у 3,70.

Тотал голів більше 2,5 – 1,92. Ймовірно, що обидва клуби потішать нас голами: так – 1,83, ні – 1,97.

Першими рахунок у поєдинку можуть відкрити господарі поля – 1,61. А на перший гол у зустрічі від гостей – 2,73.

Не виключено, що перша частина матчу закінчиться нічиєю 2,29, а от трішки гірше оцінена перемога Арсенала за підсумками першої 45-хвилинки – 2,41.

Тотал карток у матчі стартує від 4,5 – 1,60.