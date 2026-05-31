Фанаты Арсенала устроили чемпионский парад после поражения в финале ЛЧ

Арсенал проиграл ПСЖ в финале Лиги чемпионов, но его болельщики не дали сезону завершиться на грустной ноте. Тысячи фанатов вышли на улицы Лондона, чтобы отпраздновать чемпионство в АПЛ.

После драматического поражения от французского гранда многие ожидали подавленной атмосферы вокруг клуба. Зато сторонники "канониров" решили напомнить, что команда все же провела один из самых успешных сезонов за последние десятилетия, пишет Sky News.

Как праздновали фанаты лондонцев?

Накануне финала Лиги чемпионов тысячи фанатов Арсенала прибыли в Будапешт, мечтая увидеть первый еврокубковый триумф клуба. Однако ПСЖ испортил сказку лондонцам, вырвав победу в решающем поединке в серии послематчевых пенальти.

Несмотря на болезненную неудачу, болельщики не стали сосредотачиваться лишь на поражении. Уже на следующий день центр Лондона заполонили красно-белые цвета, а фанаты встретили команду как настоящих героев.

Чемпионство в АПЛ перевесило разочарование

Арсенал впервые за 22 года вернул себе титул чемпиона Англии, что стало главным достижением сезона для клуба. Именно поэтому поклонники команды решили не отменять запланированные празднования из-за неудачи на европейской арене.

Во время чемпионского парада фанаты пели клубные песни, запускали красный дым и благодарили игроков за сезон. Многие болельщики отмечали, что хотя поражение от ПСЖ и болит, возвращение титула АПЛ в Лондон является поводом для гордости и оптимизма перед следующим сезоном.