В Манчестере завершается одна из самых успешных тренерских историй современности. Гвардиола покидает клуб, с которым выиграл все возможное и превратил "горожан" в доминатора европейского футбола, передает 24 Канал.

Что известно о решении Гвардиолы?

О том, что Пеп Гвардиола покинет клуб после завершения сезона, сообщил официальный сайт Манчестер Сити. Ранее испанец заявлял, что хочет взять паузу в карьере после изнурительных лет работы в АПЛ.

Не спрашивайте меня о причинах, почему я ухожу. Нет причины, но глубоко внутри я знаю, что пришло мое время. Нет ничего вечного, но если бы было – я был бы здесь. Вечными будут эти ощущения, люди, воспоминания, любовь, которую я имею к своему Манчестер Сити,

– рассказал Гвардиола для пресс-службы клуба.

Гвардиола покинет Ман Сити после последнего матча чемпионата против Астон Виллы. Он не будет иметь для команды турнирного значения: "горожане" по итогам предыдущего тура потеряли шансы на победу в АПЛ и финишируют на втором месте.

Эпоха тотального доминирования

Гвардиола возглавил Ман Сити в 2016 году и быстро сделал команду главной силой английского футбола. Под его руководством клуб выиграл многочисленные титулы АПЛ, Кубки лиги и долгожданную Лигу чемпионов.

Испанский наставник изменил стиль игры команды и установил новые стандарты для всего чемпионата Англии. Его футбол стал эталоном для многих тренеров в мире.

Кто может заменить легендарного тренера?

После новости об уходе Гвардиолы в медиа уже начали обсуждать кандидатов на должность нового наставника. Среди фаворитов называют бывшего тренера Челси Энцо Мареску.

Последний, по сообщению The Athletic, уже планирует летние трансферы "горожан" со спортивным директором Ман Сити Уго Вианой.